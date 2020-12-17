兩大記者組織：華拘押記者全球最多 包括採訪武漢疫情公民 外國記者風險增

CPJ：囚47人 無國界記者：一年拘117人

總部位於美國的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）周二（15日）發表年度全球調查報告指，截至2020年12月1日，全球至少有274名記者因履行工作職責而被監禁，打破了2016年272人的最高紀錄。中國連續第二年成為全球關押記者最多的國家，有47名記者被監禁，包括今年拘捕的幾名報道疫情的記者。緊隨其後的是土耳其、埃及、沙特阿拉伯、白俄羅斯和埃塞俄比亞。

總部位於法國的「無國界記者」（Reporters Without Borders）11日發布的報告數據則顯示，2020年全球共有387名記者遭到拘押，較過去5年人數增加了17%。中國、埃及、沙特阿拉伯、越南和敘利亞連續兩年排在抓捕記者最多國家的前5名。報告指，在近一年中，中共拘捕了117名記者，佔全球被捕記者總數的1/3，這其中1/3是非專業記者（freelancer）。

外交關係緊張 外籍記者被捕被逐

CPJ的報告說，在中國被監禁的47名記者中有不少被判處長期徒刑，或在沒有披露任何指控的情况下被囚禁在新疆。報告另外提到，外國記者在中國的風險大增，主因是北京與其政府的外交爭端。內容說明在這一年裏，為美國工作的十幾名記者被驅逐，以及中國環球電視網（CGTN）的商業新聞主播成蕾被捕。成蕾是澳洲公民，在中澳關係緊張之際，她因涉嫌危害國家安全於8月被捕，成為繼網絡作家楊恆均之後第二名被拘押的澳籍記者，後者自2019年1月起因間諜罪被關押。而除外籍記者外，上周彭博社在北京負責商業新聞的中國籍僱員范若伊（Haze Fan）亦因「涉嫌參與危害國家安全活動」被捕。

「無國界記者」報告則指，瑞典籍華裔人士桂民海因出版根據調查報道而寫的書籍，在2015年遭到中國國安人員綁架，後來被判處10年有期徒刑。桂民海目前尚在獄中服刑。「自由亞洲電台」引述香港記者協會主席楊健興表示，中國記者和傳媒因報道疫情受打壓，大抵因為報道或評論與官方要保持社會穩定的說法有牴觸，如此，傳媒和公民記者、網絡記者更容易觸雷。而香港記者個案雖未有在兩份報告中出現，他認為《港區國安法》實施後，當局對傳媒的打壓會更嚴厲。

汪文斌：無中生有 依法護言論自由

《北京青年報》旗下「北京頭條」報道，外交部發言人汪文斌昨回應有關CPJ年度報告批評中國新聞自由度時稱，中國政府依法保護公民的言論自由，充分發揮新聞媒體和公民的輿論監督作用。「有關非政府組織的言論純屬無中生有」。

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