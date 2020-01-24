川航機師確診 曾赴300人婚宴 所住社區封閉 3市檢測逾千人

自洛杉磯返成都兩周後確診

據四川省衛健委通報，四川航空1名國際貨運航班機師於14日22時22分確診為入境輸入病例。該26歲高姓男機師，11月29日從洛杉磯飛抵成都，集中隔離，核酸檢測結果為陰性。其間，12月9日執行「成都-濟南-成都」任務後，繼續隔離至12月12日，自駕赴四川綿陽江油市參加300人的婚宴，14日在四川大學華西醫院就醫，核酸檢測呈陽性，隨即確診。

仁壽縣政府昨日披露，該機師曾在四川眉山市仁壽縣黑龍灘長島洲際酒店、黑龍灘長島英迪格酒店入住。目前，有關酒店已經封閉，所有客人和工作人員都已做核酸檢測，酒店重開時間尚待通知。

江油市政府亦表示在全力排查，相關密的切接觸者已經隔離。而該機師所居住的成都市金牛區金域西嶺社區也已被當局封閉。

昨日，成都市、綿陽市及眉山市已全面排查該機師的密切接觸者並進行核酸檢測，3市共排查八千多人，上千名接觸者。截至昨晚7時，已檢測的結果均為陰性。

被指違隔離政策

業內人士：貨運機師例外

由於該機師首次隔離未滿14天就執行飛行任務，且未執行普通市民繼續居家隔離七天的情况引網民質疑。航空博主「資深機長陳建國」稱，由於全貨機都採用嚴格的防疫措施，一般而言貨機機師都不用遵循居家隔離的規定。

中國民航局在4月2日曾印發有關抗疫規定提到，國際貨運航班過夜機組人員返回後，航空公司應安排集中隔離醫學觀察14天，除執行全貨運航班（含只載貨的客運飛機）任務外，不得外出。

北京再增一香港入境個案

北京市衛健委昨日亦通報一宗自香港入境的確診病例。通報信息顯示，病例27歲男性，吉林省人。11月28日乘香港航空航班抵京，至12日結束集中隔離後，入住朝陽區一間旅館。13日起，該名病例出現發熱、腹瀉等狀况求醫，次日確診。流行病學調查信息顯示，該名患者與北京上周六（12日）確診的60歲香港男子乘同一航班抵京。

綜合報道

（抗疫新階段）