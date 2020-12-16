教育部出台「十不得」 寫論文不得刻意醜化中國

「唯論文」：論文數量作為唯一評價依據

內地高等學府長期以來對學術人員的學術評價、職位晉升等大多依據論文發表數量，以發表論文數量以及影響作為唯一評價依據的現象被統稱為「唯論文」。中新網報道，教育部出招整治高等學府哲學社科研究評價中的「唯論文」現象，為學術研究評價劃出「十不得」底線要求，並要求各地各高等學府組織「唯論文」問題專項整治。

教育部：整治亂象

《意見》包括不得簡單以刊物、頭銜、榮譽、資歷等判斷論文質量；不得過分依賴國際數據和期刊，防止國際期刊論文至上；不得為追求國際發表而刻意矮化醜化中國、損害國家主權安全發展利益；不得將在學術期刊上發表論文作為學位授予的唯一標準；不得盲目採信、引用和宣傳各類機構發布的排行榜，不過度依賴以論文發表情况為主要衡量指標的排行性評價等「十不得」。

教育部表示，「唯論文」現象造成內地「學術功利化浮躁化、創新創造動力不足、違背人才的成長規律、侵蝕學術風氣、污染學術生態等系統性危害」。另外，教育部亦要求各地各高等學府要針對10個「不得」，組織「唯論文」問題的專項整治，以及開展學風教育和警示活動。