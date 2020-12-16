穩定價格為由限制煤礦進口 澳總理批中國違約

英國廣播公司（BBC）中文網報道，中國發改委該項政策意味國內發電廠將有更少的誘因去進口價格偏高的澳洲煤礦，將更傾向從蒙古、印尼和俄羅斯入口，變相制裁了澳洲煤礦。消息傳出後令澳洲煤礦公司股價受壓。

改從別國入口 澳煤礦公司股價受挫

莫里森則否認澳洲執政聯盟要為與北京關係惡化負責，並稱為了自由民主價值和澳洲主權，推動調查新冠病毒來源是正確的。他期望在明年能與中國領導人舉行會談。

澳洲貿易部長西蒙‧伯明翰（Simon Birmingham）亦表示，對有關報道感到深切困擾，政府非常關注針對澳洲生產商的行動，會繼續透過外交渠道和世貿表示關注。他承認，中國是澳洲煤礦重要市場，2019年進口了價值140億澳元（約816億港元）的煤礦，但澳洲也正出口到日韓印等國家，越南需求亦帶動了強勁的增長。