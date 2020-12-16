穩定價格為由限制煤礦進口 澳總理批中國違約

【明報專訊】內地《環球時報》英文版周日引述中國發改委消息，以穩定國內煤價為由，將戰略性減少高價煤炭的購買，限制在每噸97.8美元（約758.2港元）以下，亦容許中國發電廠進口煤礦的採購不用限制通關，但澳洲除外。澳洲總理莫里森表示，正尋求北京當局澄清有關報道，並表示如果相關政策落實，將明顯違反世界貿易組織的規則，也違反了彼此的自由貿易協議。
英國廣播公司（BBC）中文網報道，中國發改委該項政策意味國內發電廠將有更少的誘因去進口價格偏高的澳洲煤礦，將更傾向從蒙古、印尼和俄羅斯入口，變相制裁了澳洲煤礦。消息傳出後令澳洲煤礦公司股價受壓。
改從別國入口 澳煤礦公司股價受挫
莫里森則否認澳洲執政聯盟要為與北京關係惡化負責，並稱為了自由民主價值和澳洲主權，推動調查新冠病毒來源是正確的。他期望在明年能與中國領導人舉行會談。
澳洲貿易部長西蒙‧伯明翰（Simon Birmingham）亦表示，對有關報道感到深切困擾，政府非常關注針對澳洲生產商的行動，會繼續透過外交渠道和世貿表示關注。他承認，中國是澳洲煤礦重要市場，2019年進口了價值140億澳元（約816億港元）的煤礦，但澳洲也正出口到日韓印等國家，越南需求亦帶動了強勁的增長。