澳貨物屢受華制裁 五眼聯盟擬報復 安全機構聯合評估 若屬政治施壓將反擊

英國《每日郵報》等傳媒13日引述前述報道稱，有關國家官員們討論出來的其中一個辦法是，由澳洲、美國、英國、加拿大和新西蘭各自對中國商品公布制裁措施。另一個辦法是，澳洲對來自中國的產品徵收報復性關稅，如果中國考慮從其他地方彌補損失，美、英、加、紐這四個盟國將拒絕從中國購買相關產品，以支持澳洲。

兩方案：各自制裁或徵收報復性關稅

新冠病毒疫情年初自中國武漢擴散至全球後，澳洲政府4月曾呼籲國際社會針對疫情源頭展開獨立調查，引起北京不滿，指摘有關提議是「政治操弄」。中國隨後對澳洲採取貿易制裁，澳洲的牛肉、大麥、棉花、海鮮、糖、木材到煤炭紛受波及。最新自11月28日開始的葡萄酒臨時反傾銷措施，中國加徵的保證金最高達212.1%。

根據「五眼聯盟」正在商議的計劃，中國未來對澳洲出口商品的每一項制裁措施，「五眼聯盟」的安全機構都將做聯合評估，如果有關措施被認為是「出於政治目的」向澳洲施壓，「五眼聯盟」就將實施「報復性制裁」。報道稱，雖然談判還處於初步階段，但這個計劃在坎培拉愈來愈受到重視，華盛頓方面也在「認真考慮」。

澳專家：確保中國認識制裁是「雙向」

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策中心主任費格斯·漢森（Fergus Hanson）在近期的一份報告中提及，「五眼聯盟」可以參考北約第五條款有關「集體防禦」的承諾，即對一個盟國的攻擊可視為對所有盟國的攻擊。漢森表示，「五眼聯盟」目前對中國的措施無法解決問題，是失敗的策略。他指出，採取「報復性制裁」將讓中國面臨同樣的壓力，以確保中國「認識到制裁是雙向的」。

特朗普擬建聯盟 必要時聯合反制

早在11月23日，《華爾街日報》就引述美國政府高級官員的話報道稱，特朗普政府正計劃建立一個由西方國家組成的非正式聯盟，在中國「利用貿易實力脅迫」其他國家時能夠聯合反制。

五眼聯盟各有利益 加國公司擬增對華出口

不過部分「五眼聯盟」國家也是澳洲商品出口中國受阻的獲益者。標普全球普氏能源資訊亞太農業定價副總監阿加皮（Andrei Agapi）月初接受採訪時稱，中國在進口小麥、玉米和大豆等農作物上，已經在美國找到了替代供應來源。此外，加拿大最大的資源公司泰克資源行政總裁唐納德·林賽（Donald R.Lindsay）透露，該公司正做出調整，希望明年增加對中國的煉焦煤出口。林賽透露，利用澳洲煤炭船「在中國港口滯留」這一機會，目標是明年向中國出口約750萬噸煉焦煤。

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