稱風險可控 內地專家：放心回家過年

《廣州日報》報道，曾光稱，今年國慶期間內地亦有大規模人員流動，算是做過「壓力測試」，事實證明只要防控措施得當，風險完全可控。但他指出，春運期間人口流動規模要比國慶長假大得多，且冬季氣溫愈低病毒存活時間愈長，加上過節走親訪友、較大規模室內聚集等都會增加疫情傳播風險。

籲減室內聚集走訪親友

曾光表示，雖然農曆新年期間人員大流動，但只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情，因此回家過年沒問題，但仍不鼓勵互相走訪或大規模室內聚集。他稱，相信經歷過今年疫情下的特殊農曆新年，民眾對於這樣的建議接受程度會比較高。

曾光總結，只要做到科學防控、精準施策、集中發力、突出重點，早發現、早控制，「有了這一年經驗，我們有信心防止疫情捲土重來。」

對於個人假期返鄉防護方面，曾光建議，坐火車、飛機時全程佩戴口罩，在車上講究個人衛生、打噴嚏時捂住口鼻、勤用搓手液等洗手，避免去人多的密閉空間。曾並表示，可先接種流感疫苗、肺炎球菌疫苗等，以免感染流感或肺炎後身體免疫力下降，更易感染新冠病毒。