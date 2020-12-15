巴林准國藥疫苗上市 秘魯中止三期臨牀試驗

擬購2500萬劑科興疫苗 菲律賓：盼本周達協議

據菲律賓《問詢者報》報道，加爾維茲（Carlito Galvez Jr.）在一場發布會上表示，他上周與科興的代表進行「關鍵」會面，提出菲律賓明年需要2500萬劑科興疫苗，希望在本周完成談判，盡快研究疫苗分發具體時間。

而繼阿聯酋之後，巴林國家衛生監管局亦宣布，正式批准國藥集團的新冠疫苗在巴林王國註冊上市。該局聲明稱，上述決定是基於國藥集團的疫苗在幾個國家進行的臨牀試驗數據，以及多家權威機構對這些數據進行的徹底審查和評估。聲明援引該款疫苗的三期臨牀試驗數據，稱對42,299名接種志願者的檢測數據顯示，疫苗的有效率為86%，中和抗體血清轉化率為99%，能100%預防中度和重度的新冠病毒感染病例。

巴林當局引數據 稱國藥疫苗86%有效

巴林當局並審查該款疫苗研發生產過程以及產品穩定性的相關科學數據，進一步驗證了疫苗品質。該局還諮詢了巴林臨牀研究委員會的意見，巴林免疫事務委員會也批准該款疫苗上市。

公開報道顯示，巴林目前已有7700多名志願者報名參與該款疫苗三期臨牀試驗，其中包括巴林王儲薩勒曼。巴林上月已批准抗疫一線工作人員自願緊急接種該款疫苗。巴林本月初還批准緊急使用美國輝瑞公司和德國BioNTech合作研發的新冠疫苗。

購買運輸成本較低 華製苗疫受發展國歡迎

國藥集團的疫苗在約旦、秘魯、阿根廷、埃及等10個國家開展三期臨牀試驗，

不過據《華爾街日報》昨報道，秘魯衛生部上周六（12日）表示，已暫停國藥集團疫苗的一項試驗，此前一名受試者出現健康問題。報道未指是否與疫苗有關。此前，巴西也曾叫停中國的疫苗實試驗，但事後證實與疫苗無關而恢復。包括印尼、墨西哥、巴西、埃及在內多國已跟中方提出或已達成採購意向。美國財經新聞網（CNBC）報道指，對發展中國家而言，中國疫苗在購買和運輸成本方面更具優勢。

（綜合報道）

（抗疫新階段）