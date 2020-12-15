印度工人暴動搶iPhone 台企損失4.6億

東森新聞報道，緯創資通的薪資糾紛已經持續3個月，當地卡納塔克邦勞動部部長黑巴爾（Shivaram Hebbar）表示，緯創印度廠與6個勞工承包商簽約，雖然他也譴責暴力行為，但他也已經請勞動部向緯創發出通知，要求3天內必須向工人支薪。

被指拖糧減薪 廠商否認

印官員證有出糧

另外，工業部長舍塔爾（Jagadish Shettar）也透露，已經證實廠商發薪給勞工承包商，發生延遲支付薪資一事，他也認為這次可能是彼此溝通不足，才進一步惡化。承諾會全面展開調查，會對犯罪者做出懲處。

《印度時報》報道，緯創位於印度那薩普爾（Narsapur）的廠房遭指控不斷降薪，進而引起員工不滿砸廠。緯創日前發聲明強調此次意外肇因於外界不明人士闖入，對其廠區造成意圖不明的破壞。