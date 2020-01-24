官媒：6年追回8363逃犯 檢贓款247億元

月初3名紅通人員境外落網

據報道，本月初，涉嫌職務犯罪的楊玉榮、臧春偉、張衡賢3名「紅通人員」在境外落網並被遣返回中國；「百名紅通人員」、中國農業銀行金融市場部投資處原處長白靜九套房產上個月則被依法裁定沒收。

公安部自2014年起展開追捕外逃經濟犯罪人員的「獵狐」行動，中央反腐敗協調小組也於2015年啟動國際追逃追贓的「天網」行動 。幾年下來，外逃腐敗分子淪為人人喊打的「過街老鼠」，生存空間不斷被壓縮，是一個顯而易見的事實。報道將中國追捕外逃者的行動形容為「獵人和狐貍之間的較量」，追逃追贓還面臨着許多困難和挑戰，但「全球反腐『天網』愈織愈密，外逃腐敗分子的南柯一夢很快就會破碎」。

短短幾年時間，追逃追贓之所以取得如此成績，報道認為主要是三大原因：一是靠中共黨中央「有逃必追、一追到底」的堅定決心。其次是憑運用法治思維法治方式開展追逃追贓的本領。此外，還有各個國家和地區加強國際合作、攜手打擊腐敗的世界大勢和時代潮流。