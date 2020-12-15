美資助監測湄公河水壩 華：惡意挑撥 9月報告指中國操縱水資源 「災難性」影響下游國

湄公河（中國境內稱瀾滄江）發源於青藏高原，全長4350多公里，是全球第12長的國際河流，流經中國、老撾、緬甸、泰國、柬埔寨和越南6國，最後流入南海。上世紀90年代始中國規劃瀾滄江幹流水電基地以來，一直飽受爭議。

據路透社、美國之音等媒體昨報道，前述項目由美國智庫史汀生中心的東南亞項目組，及美國水資源研究和諮詢公司「地球之眼」發起，並獲得美國國務院資助。該項目提到，將針對中國在瀾滄江（即湄公河上游）幹流的11座大壩，推出了一個「資料視覺化分析」業務，稱將每周發布有關河段的溫度、積雪、降水等指標的資料。

重點關注瀾滄江11水電站

參與該項目的史汀生中心研究員布萊恩·埃勒（Brian Eyler）指摘中國「不考慮水電站對湄公河下游的影響」，以及中國提供的水文資料「不夠透明」。項目聯合合負責人之一艾倫·巴賽斯特（Alan Basist）也稱，監測項目將包含一個專門的諮詢委員會，由水利專家、遙感專家等人員組成；並表示委員會將協助當地社區和管理機構學習使用監測系統，項目旨在「提高資料透明度」，「不會與湄公河委員會或中國牽頭的瀾滄江-湄公河合作論壇的活動相競爭」。

美組織指截留水量

中方：上游流量影響下游有限

發起此次監測項目的「地球之眼」4月曾發布一份美國政府資助的研究結果，聲稱中國的大壩「截留湄公河水量」。今年9月美國國務院網站發布「中國破壞環境事實清單」，亦指摘中國通過瀾滄江一連串巨型水壩操縱湄公河流域水資源，給下游國家帶來災難性後果。

針對美方指摘，中國水電水利規劃院本月初回應，稱相關指控缺少實施依據。回應指出，水電開發利用知識利用水流的勢能發電，不會使水量減少。相反通過上游電站水庫的調蓄功能，可調節江河的旱澇季流量。中國境內瀾滄江流域面積僅佔瀾滄江-湄公河全流域總面積的23.5%，出國境處徑流量僅佔湄公河入海口總徑流量13.5%，其餘86.5%徑流量來自下游他國，上游水量變化對下游的影響極其有限。

外交部：協助下游抗旱

外交部發言人汪文斌昨日斥美方此舉是「惡意的挑撥」。汪文斌稱，在2016年和2019年流域旱情期間，中方盡最大努力保障瀾滄江合理下泄流量，並應下游緊迫需求實施應急補水，得到瀾湄國家一致肯定。他又表示，國際科學界和湄委會都認為，瀾滄江梯級電站有助於保持湄公河流量穩定，對湄公河沿岸國家的防汛和抗旱工作是有利的。

（中美角力）

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