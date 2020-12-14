六旬港漢港航赴京 隔離期滿前夕確診

北京市衛健委通報，北京前天新增兩宗輸入病例和一宗無症狀感染，其中一宗輸入病例為前述港籍男子。據通報顯示，患者上月28日從香港乘坐香港航空HX336航班到達北京首都機場，海關作健康篩查並採集咽拭子作檢測，結果為陰性，送至集中隔離酒店。

抵京後酒店隔離 無密切接觸者

直至本月11日，患者於隔離期滿前再作核酸檢測，結果為陽性，翌日轉入北京地壇醫院確診。通報稱，患者抵京後一直接受集中隔離觀察，無密切接觸者。

此前，內地已發現多宗由港人入境後確診病例。深圳最早於本月1日發現一名港籍跨境貨車司機確診，5日、11日再分別通報一名港籍男子和由香港抵深的女子為無症狀感染者。這些患者均被轉至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療。此外，珠海通報本月4日新增一名59歲女子確診，該患者上月20日從港珠澳大橋珠海公路口岸入境。

綏芬河東寧停課封城

據國家衛健委消息，內地前天共報告新增確診病例24宗，其中5宗為本土病例，分別是黑龍江4宗和四川一宗。黑龍江省牡丹江市昨召開新聞發布會介紹綏芬河市、東寧市疫情防控情况。昨日，綏芬河、東寧新增4宗確診。現有6宗確診病例，其中綏芬河市4宗、東寧市兩宗，現有兩宗無症狀感染。

澎湃新聞報道，日前已經轉入政府部門為應對特殊情况統一調度資源、內地最高防疫級別「戰時狀態」的綏芬河和東寧前天均宣布封城，公路客運、公共交通停運；同時封閉式管理小區，學校、幼稚園、培訓機構等均已臨時停課，休閒娛樂場所、非必要經營場所、餐廳等暫時停業。

兩地亦於上周四（10日）起展開全員病毒核酸篩查，截至13日中午12時，綏芬河市累計採樣9.1萬人，逾6.6萬人完成檢測，結果均為陰性；東寧市累計採樣78124人，基本完成採樣工作，目前共確診兩宗，均已隔離治療。

含兩密切接觸者 海南旅行團隔離

另據「三亞發布」微信公眾號，海南發現兩名女性遊客為一名無症狀感染者的密切接觸者，兩人本月9日從西安咸陽機場乘坐航班飛到海口，所在旅行團包括遊客、導遊和司機等29人，加上旅程中的密切接觸者共43人，現均被集中隔離在海南，所有人的檢測結果暫均為陰性。

（綜合報道）

（抗疫新階段）