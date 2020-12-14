台企印度iPhone代工廠遭砸：非員工所為

涉事iPhone代工廠設立於印度南部卡納塔克邦的訥爾薩布爾工業園區，佔地約43英畝（約17.4萬平方米），距印度大城班加羅爾（Bangalore）約60公里，主要生產蘋果智能手機iPhone SE、物聯網（IOT）產品和生物技術設備。

據印媒India TV、《印度時報》報道，當晚近2000名員工夜更後準備離開工廠，其中大部分人突然在廠區破壞。印媒現場短片顯示，有人砸毁門窗和工廠設備、襲擊高層辦公室，甚至縱火焚燒廠內車輛，現場一片狼藉。

初步調查：疫情影響 工人須減薪金

當地警方接報後介入調查，逮捕部分現場者。報道引述警方消息稱，初步調查顯示，工廠承諾予工程系畢業生月薪2.1萬盧比（約2210港元）的工資，但在印度因疫情長期封城下，近月其薪金減至1.2萬盧比（約1260港元），非工程系畢業生的月薪亦減近半至8000盧比（約840港元）。

不過據台灣《經濟日報》報道，緯創資通台北辦公室一名代表回應稱，事件是「外部人士引起，他們從外面衝入最新廠房」；又表示雖然部分辦公室設備被破壞，但主要生產線及倉庫沒受損，影響有限。