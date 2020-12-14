疫下高調紀念 內地專家：昭告世界反戰決心

14年習致辭：受侵凌時代一去不復返

前解放軍總參謀部上校、內地軍事專家岳剛對本報表示，當下世界正在遭遇新冠疫情，又疊加全球地緣格局巨變，和平的不穩定與戰爭的不確定因素在逐步增加。這加劇中國應對機遇和挑戰的複雜與艱巨，也考驗中共與人民在國內國際的風雲變幻大環境下的戰略定力。岳剛認為，本次公祭的意義是在昭告世界，中國人民真愛和平反對戰爭的決心，亦在表達和平是需要爭取和需要維護的，唯有富國強軍方可有效遏制戰爭。「國家公祭日是在警鐘長鳴，捍衛二戰勝利後和平的號角，凝聚全世界愛好和平和反戰的正義力量，構建命運共同體，杜絕南京大屠殺的人類慘案再度重演。」

央視：非延續仇恨 喚和平嚮往

官媒央視客戶端及人民網，昨日引用國家主席習近平在2014年首次南京大屠殺死難者國家公祭日上提及的「中華民族任人宰割、飽受侵凌的時代已經一去不復返了」。央視評論稱，舉行公祭儀式，不是延續仇恨，而是喚起人們對和平的嚮往和堅守。只有人人都珍惜和平、維護和平，只有人人都記取戰爭的慘痛教訓，和平才是有希望的。人民網也稱「銘記歷史，不是要延續仇恨；不忘過去，恰恰是為了開創未來。」

明報記者