南京屠殺公祭 專家：強軍可遏戰爭 政治局委員陳希：反對強權政治

新華社報道，公祭儀式的主會場設在南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館廣場，3000餘名各界代表胸前佩戴白花，默然肅立，現場亦下半旗致哀。公祭儀式由全國人大常委會副委員長沈躍躍主持，陳希及國務委員王勇、全國政協副主席鄭建邦和中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華等出席儀式。

昨上午10時整，公祭儀式開始，全場參祭人員向南京大屠殺死難者默哀。南京市同時於全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。解放軍儀仗大隊16名禮兵，在軍樂團演奏的《國家公祭獻曲》中，將8個花圈敬獻於公祭臺上。83名南京市青少年代表現場宣讀《和平宣言》，包括在今年抗擊新冠疫情而被網民譽為「重症八仙」之一的東南大學附屬中大醫院副院長邱海波，代表醫護人員和其他5名社會代表一起撞響「和平大鐘」。3000和平鴿伴隨鐘聲被放飛。

放飛3000和平鴿 行人默哀

陳希出席儀式時致辭稱，公祭是深切緬懷南京大屠殺無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，和為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄、及為抗日獻出生命的國際戰士和友人，宣示中國人民銘記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的莊嚴立場，表達堅定不移走和平發展道路的崇高願望。

在致辭中，陳希亦結合新冠疫情及中美角力的背景作相關論述。陳希稱，中國共產黨領導人民迅速打響疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，奪取了全國抗疫鬥爭重大戰略成果，「我國在世界上率先控制住了疫情、在全球主要經濟體中率先恢復經濟正增長，彰顯了中國特色社會主義制度的顯著優勢。」陳希又表示，「中國始終秉持正義，維護和平，堅持多邊主義，反對單邊主義、霸權主義、強權政治，反對各種形式的恐怖主義和極端暴力行徑，維護世界公平正義與和平安全。」以往，自中美貿易戰後，內地文宣抨擊「單邊主義、霸權主義」多針對美國。

14年起12‧13為國家公祭日

除在南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館主會場外，昨日包括北京中國人民抗日戰爭紀念館、瀋陽九‧一八歷史博物館，哈爾濱侵華日軍731部隊罪證陳列館、吉林豐滿萬人坑遺址、上海四行倉庫抗戰紀念館、中山碼頭南京大屠殺死難者叢葬地、長春偽滿皇宮等諸多以抗戰為主題的紀念館亦以分會場形式聯合參加公祭。

2014年2月27日，十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定，以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。國家習近平於2014年、2017年參加了公祭儀式。

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