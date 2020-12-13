鄂居民網購進口凍肉遭罰 公司逼辭職 黃州防疫指揮部其後認錯 撤罰致歉

綜合報道

巴西同批次凍肉曾驗出新冠病毒

官方通報指出，黃州24戶居民在「美團優選」平台網購的巴西進口冷凍豬小里脊肉，同批次有1個在武漢市洪山區昌晶冷鏈倉儲中心的樣本上周二（8日）驗出新冠病毒核酸陽性。黃州居民網購同批凍肉後，當局對86份相關人員樣本、122份環境樣本的檢測結果均為陰性，還對4戶未食用的凍肉封存、銷毁。通報稱，相關機構和人員違反黃州區「全區範圍內全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品」等規定，黃州公安分局已對「美團優選」黃州區合作方立案、查處，對24戶居民每人罰款200元，並要求他們自費承擔核酸檢測費用及落實居家隔離措施。

封面新聞網報道，涉事者王明（化名）在網上發文稱，上月21日首次在「美團優選」買冷凍食品，當時不知是進口肉，翌日就食用，周二晚上被要求做核酸檢測，次日相關消息被公布到孩子幼稚園、王明和妻子的公司，「最後搞到學校打電話過來，村裏的人見了我們像見了鬼一樣，我和我老婆是同一個單位的，單位打電話叫我夫妻倆寫辭職報告，這對我們的傷害多大」。

黃州區防疫指揮部昨日承認處理不當，深表歉意，並撤銷對個人所作的行政處罰，免除核酸檢測費用。指揮部還強調，將確保進口冷鏈食品採樣全覆蓋、樣本全檢測、包裝全消毒、商品全追溯，堵塞防控漏洞。

防疫人員籲不要網購冷鏈食品

《新京報》引述黃州區防疫指揮部冷鏈組一名工作人員稱，撤銷處罰的決定是領導討論後的結果，現在當地居民在網上購買涉疫進口冷鏈食品，也不會再受到行政處罰和罰款。不過，他同時指出，目前仍建議市民不要在網上購買冷鏈食品，最好去實體商店購買，「（網上的冷鏈食品）會檢測，比較大的快遞點可能會抽樣檢測，但不能保證全部檢測，因此有的冷凍肉核酸檢測可能會呈陽性，會有一定的危險」。

（抗疫新階段）