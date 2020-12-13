駐京周記：有償刪帖業 網紅成主顧

非法集團接李子柒刪負面輿情訂單

關於李子柒團隊刪除負面輿情的訂單內容，官方通告和媒體報道均語焉不詳。但翻看李子柒主營品牌內容，恐怕與其銷售的產品有關。早在2017年，便有人在網站詢問「李子柒」是否收買「水軍」，但因缺乏真憑實據，回應不多；直至義烏中院發布通報坐實後，才有人在上述條目下繼續回帖。雖然官方通報有償「刪除信息」服務，和「水軍」的主要功能並不匹配，除非刪除負面輿情者即是此前輿情製造者。但不管怎麼樣，李子柒此前如此高的網絡讚譽度，應該要打折扣。

這也令筆者想起最近最火爆的一個話題，被稱為快手一哥的網紅辛巴（辛有志）因直播帶貨即食燕窩涉嫌造假和非法添加被打假，結果辛巴被迫宣布「退一賠三」，總價值超過6000萬元（人民幣，下同）。還有網紅李佳琪，亦憑藉直播帶貨，不久前被補增為上海青聯委員。雖然他多次被媒體曝光涉嫌售假，最終只遭官方罰款萬元了事。

網紅成偶像 官方搭梯進軍政界

其實網絡有償刪帖行業可以追溯到2008年以前，但當時主顧主要是明星或地方政府。十多年來，隨着科技的發展，相關技術更加精進，諸多網紅也逐漸成為其主顧，並藉此加持逐漸成為絕大多數青少年的偶像。連友人教的學生也說，將來要做網紅。

對於官方為網紅搭梯進軍政界的原因，友人認為這是在有意識吸納新階層參政議政。但對此他又不無擔心，「如果說要樹立典型，選張桂梅（自辦免費女子高中）或者王珍妮我都能夠接受，選這些網紅究竟是向年輕人宣傳什麼價值觀呢？」也許這也是政府應該審慎考慮的議題。

明報記者 鄭海龍