美參院通過《國防授權法》 助台防衛印太制華

特朗普曾揚言否決

中央社報道，美國參議院當日以84票贊成、 13票反對，通過2021年參眾兩院共識版《國防授權法》。該法案上周二（8日）已獲眾議院通過，經特朗普簽署就能生效。特朗普將有10天時間思考是否簽署或退回國會。此前特朗普曾稱，若《國防授權法》不能終結《通訊規範法》第230條，他就會否決。第230條是用來保障包括社交平台與網絡服務供應商，以免除其對使用者在平台發表言論的責任。

該法案涉及逾7000億美元國防預算。涉台部分主要是表達確認台灣關係法與6項保證為美台關係基石的意見，以及對台軍售和建議美台建立醫療安全伙伴關係等。此外，法案確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），強化美在印太區域介入能力，並提供增加攻擊潛艇的資金。同時又制定多項針對中國的條款，包括避免中國取得敏感國防技術和數據；要求公開在美國經營的中國涉軍企業；禁止向港警出口管制國防物品和服務，以及管制軍需品等。