習近平：國安社經發展一起謀劃 維護政權制度安全

新華社昨報道，中國現代國際關係研究院院長袁鵬就國家安全工作問題講解，提出了工作建議。中央政治局委員認真聽取了他的講解並討論。習近平指出，「我們黨誕生於國家內憂外患、民族危難之時，對國家安全的重要性有着刻骨銘心的認識」，又稱中共十九屆五中全會《建議》首次把統籌發展和安全，納入「十四五」時期中國經濟社會發展的指導思想，並列專章作出戰略部署，突出了國家安全在中共和國家工作大局中的重要地位。

政治安全為根本 經濟安全為基礎

習近平又就貫徹總體國家安全觀提出多項要求，包括堅持黨對國家安全工作的絕對領導，推動各級黨委（黨組）把國家安全責任制落到實處；堅持中國特色國家安全道路，以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，捍衛國家主權和領土完整；充分發揮廣大人民群眾積極性、主動性、創造性，切實維護廣大人民群眾安全權益，始終把人民作為國家安全的基礎性力量，匯聚起維護國家安全的強大力量。

力爭處置國安隱患於萌芽狀態

習近平指出，要堅持統籌發展和安全，堅持發展和安全並重，既通過發展提升國家安全實力，又深入推進國家安全思路、體制、手段創新，營造有利於經濟社會發展的安全環境，在發展中更多考慮安全因素，全面提高國家安全工作能力和水平；堅持把政治安全放在首要位置，維護政權安全和制度安全，更加積極主動做好各方面工作，用好國家安全政策工具箱；堅持把防範化解國家安全風險擺在突出位置，提高風險預見、預判能力，力爭把可能帶來重大風險的隱患發現和處置於萌芽狀態。

習還要求，堅持推進國際共同安全，加強國際安全合作；堅持推進國家安全體系和能力現代化，加強法治思維，提高運用科學技術維護國家安全的能力；堅持加強國家安全幹部隊伍建設。