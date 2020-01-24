中天關台轉戰網絡 24小時播新聞 YouTube訂閱逼近200萬 業者：不受NCC管轄

綜合台媒報道，中天新聞台昨日（12日）零時轉為黑畫面，轉而在YouTube上開始24小時新聞直播，首日同時觀看人數近4萬。主播則在播報時改變嚴肅氣氛，不時低頭看平板電腦及和粉絲互動，氣氛活潑。根據NCC今年提出的「OTT TV（Over-the-top media services，通過網絡向觀眾提供的串流媒體服務）專法」草案，中天新聞台在YouTube另起爐灶不會被納管，台灣學界、業界有聲音表示，中天新聞很可能「開啟OTT的新頁」，就此「大破大立」。

NCC未回應 貼文被視暗指有法可管

根據NCC「衛星電視核處案件統計表」，新聞台11月核處違規案件包括中天新聞台2宗、東森新聞3宗、TVBS新聞2宗、壹電視2宗、年代新聞2宗、民視和寰宇電視各1宗。裁罰理由多為因為過度描述暴力行為細節，妨害兒童或少年身心健康，或妨害公共秩序或善良風俗。

有新聞台從業人士表示，如果台灣常評論時事的網紅「館長」陳之漢在網上罵髒話都沒事，中天新聞轉戰網絡，只要不要太過暴力、羶色腥影響少兒，其實發揮空間更大。NCC就此未直接回應，但昨日下午在facebook貼文，描述1995年美國一例「網路不實言論」訴訟案的歷史脈絡，被外界視為暗指中天新聞若在YouTube播放「不當內容」，未來可能還是有法可管。

52台替補 NCC主委籲給公廣機會

中天新聞台下架後，52台替補頻道成為關注點。NCC主委陳耀祥日前呼籲「給台灣公共廣播電視集團機會」，以期增加台灣新聞節目公共性，公廣集團也召開記者會表示意願，但目前NCC未收到集團旗下唯一新聞台「華視新聞資訊台」的替補申請。業界亦分析，華視在費用談判、經營人力與地方政府意見諮詢上，進駐52台仍有難題待解。依照慣例，業界基本上會尊重下架頻道原代理商改送的新頻道。中天新聞台代理商中嘉數位在11月19日已送件寰宇新聞台替補52台。

馬英九：損新聞自由 蔡英文：尊重決定

台灣前總統馬英九就事件批評蔡英文說一套做一套，做法違背新聞自由，「讓民主倒退40年」。蔡英文昨日上午回應強調，中天新聞台換照是由獨立專業機構做的專業決定，同時司法機關也做了相應裁判，政府對此予以尊重。

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