科興疫苗巴西投產 價低吸引拉美國家

路透社報道，巴西聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）周四表示，該州生物醫學中心布坦坦研究所（Butantan Institute）計劃每天填裝及完成100萬劑科興生物疫苗，為下月25日開始的疫苗接種計劃做準備。布坦坦負責人科瓦斯（Dimas Covas）亦表示，該滅活疫苗售價10.3美元，售價遠較輝瑞或Moderna的疫苗低；又稱秘魯、烏拉圭、巴拉圭和洪都拉斯等拉美國家都有意購入，並正與阿根廷進一步磋商。

國產「重組蛋白疫苗」 烏茲別克三期測試

據中國駐烏使館消息，駐烏大使姜岩表示，在烏舉行疫苗三期臨牀試驗是中烏兩國抗疫和生物醫藥領域合作的又一成果，體現中烏全面戰略伙伴關係的高水平合作內涵。烏茲別克副總理穆薩耶夫表示，將為試驗順利進行提供必要保障。

烏茲別克是中方展開新冠重組蛋白疫苗三期臨牀試驗的首個國家。此前中國已有5支新冠肺炎疫苗在阿聯酋、巴西、巴基斯坦、秘魯等國展開三期臨牀試驗，其中4支為滅活疫苗，1支為腺病毒載體疫苗。有別於腺病毒載體疫苗和滅活疫苗，這款重組蛋白疫苗是使用通過基因工程，改造新冠病毒最外層的棘突蛋白（S-蛋白），以誘發人體免疫反應；一般被認為研發需時較長，但安全性及有效性更佳。

（抗疫新階段）