稱千人已接種疫苗 珠海疾控刪文 粵疾控專家：廣東接種能力無問題

珠海市疾病預防控制中心周四於微信發布消息稱，按照省的統一安排和部署，已制定新冠疫苗緊急使用接種工作方案和技術方案，上周四（3日）在市級新冠疫苗緊急接種指定單位市人民醫院和中大五院，展開首批新冠疫苗緊急接種；至周二（8日）共接收疫苗2000支，逾1100人已緊急接種。珠海疾控又稱，接種者整體情况良好，個別出現短暫低燒、接種部位疼痛等，未有嚴重不良反應。

建疫苗管理系統 備冷鏈運輸

不過，有關消息昨被刪除，引述該消息的新聞網站亦刪除有關內容。與此同時，《南方日報》昨刊出訪談文章〈廣東何時開始新冠疫苗大規模接種？疾控專家回應〉，受訪的何劍峰認為，目前廣東已做好新冠疫苗接種的全面準備，包括建立全省統一的疫苗管理追溯系統，對每一支疫苗的來源、接種地點及時間、編碼等都能追溯，同時已做好大規模接種所需的人手、冷鏈運輸、冷鏈倉庫等準備。

接種有優次 籲民眾勿着急

何劍峰指出，倘疫苗獲批上市，或會面臨供應問題。他提到，世界衛生組織有明確指引，第一優先接種者是維護社會安全穩定和運行的群組，包括負責口岸、冷庫、醫院、流行病學調查等工作的人，其次是長者、易患重症者等。至於一般民眾，他認為「沒必要着急接種」。

早前浙江、四川等地開放緊急接種疫苗預約，售價200元人民幣一支（需接種兩劑次）。何劍峰稱，據當局部門早前發布，疫苗定價以成本而非供需作定價基礎，「200元可能是緊急使用時政府採購的價格。目前新冠疫苗還沒正式給公眾接種，最終價格還要等國家權威機構發布」。至於疫苗優劣，何認為要通過第三期臨牀實驗結果才確定：「近期效果是打完這個疫苗以後，能不能預防新冠，有沒有可能讓重症減少；遠期來看，疫苗保護時長是多少、會不會有副反應等。」

國藥31省區演練疫苗配送

中國目前有6種新冠疫苗進入三期試驗，包括國藥集團、北京科興、中國醫學科學院醫學實驗動物研究所分別研發的4種滅活疫苗，軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥的重組蛋白疫苗。國藥集團前日稱，已啟動新冠疫苗配送的全國物流演練工作，確保冷鏈物流配送過程安全高效；演練涉及應急救援方案及整個運送分發過程，覆蓋內地31個省區。

何劍峰提醒，接種疫苗不代表可以除口罩不做防疫措施，「疫苗的防護並非百分之百，只是相當於在疫情防控上多了一個重要防護手段」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）