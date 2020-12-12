北京聞風：美0.5克禮物 助中國探月路 ／文：鍾鳴九

月球採樣是這次嫦五任務的最大焦點。若順利返回，中國將獲得約2000克月壤，成為繼上世紀美國、蘇聯之後，又一個擁有一手月球樣本的國家，同時標誌着中國探月工程中「繞、落、回」三步走戰略完成。

目標建月球基地 長遠望火星採樣

中國2004年啟動探月工程，工程由無人月球探測、載人登月和建立月球基地3階段組成。中國國家航天局探月與航太工程中心副主任、嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇日前透露，嫦娥五號探月為收官之作，又是奠基之作。中國後續探月腳步不會停止，嫦娥六號、七號和八號將相繼奔月，最終建造月球基地。不過，有關後續專案具體實施時間，尚待官方披露。

1978年5月28日，中美建交前夕，時任美國國家安全顧問的布熱津斯基訪華，所帶來的禮物中有一塊1克重的月球岩石。中科院地球化學研究所的歐陽自遠獲得其中0.5克做科研。其團隊4個月內在國際上發表14篇關於月岩的論文。1994年，歐陽自遠首次提出中國人探月構想，並於10年後成為中國月球探測工程的總工程師。

今次嫦娥五號的主要任務，是通過鑽探及挖掘，在月球正面最大月海風暴洋北部呂姆克山脈附近，採集岩石標本。該區域從未被探測，毗鄰一座孤立火山，所採月岩或有助增加對月球火山的了解。

嫦娥五號使用的技術包括運載發射、地月轉移、近月制動、環月飛行、月面下降、月面採樣、月面上升、交會對接、環月等待、月地轉移、軌道分離以及再入回收12個部分，確保嫦娥五號從月球「挖土」、「打包」、「起飛」、「交會對接」再到「帶貨」返回地球的高難度動作，顯現中國在探月領域的航天水平。

裴照宇表示，嫦娥五號意義重大，主要在兩方面：一、首次實現地月往返，為探月工程打下必要基礎。二、對未來的小行星、火星採樣返回任務來說，透過探月，掌握核心技術。目前國際公認月球是通往深空的最佳中轉站，此次探月無能疑為中國在未來深空探索累積技術和經驗。

文：鍾鳴九