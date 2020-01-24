勒令企業更換「可疑設備」 美FCC確認華為損國安 京斥打壓

另擬撤銷中電信在美營運權

路透社和彭博社報道，FCC的5名委員周四一致通過實施今年3月生效的《安全與可信通訊信網絡法案》的規定，並制定「對國家安全構成風險的通訊設備和服務清單」，補償更換設備的營運商。FCC的聲明中未有點名任何中國電訊商，但彭博社分析，此舉是對華為和中興通訊採取的進一步行動。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）表示，其他美國聯邦機構因應國家安全風險，建議FCC取締中國電信在美運作，而且憂慮中國電信會被迫遵從北京當局的要求，例如攔截通訊等。中國電信美洲公司尚未回應。

中國外交部發言人華春瑩昨批評美方濫用國家安全概念，強調華為在170多個國家和地區建設1500多個網絡，從未發生類似「斯諾登事件」和「維基解密事件」等網絡安全事件，也無發生網絡監聽監視行為，敦促美方停止對中國特定企業的無理打壓。

今年4月，FCC曾警告可能會關閉3家中國電信公司在美國的業務，包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司。美國司法部和其他聯邦機構亦呼籲FCC吊銷中國電信在美國運營牌照。6月，FCC宣布正式確認華為和中興構成國安威脅，美國企業禁止使用每年83億美元的政府資金，向華為、中興購買設備。

華為和中興通訊不滿，提出覆審請求。上月，中興的復審請求先被駁回。