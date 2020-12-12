中歐貿易論壇取消 美媒：京欲剔除批華者 歐拒絕

涉歐盟對華關係小組主席

曾就港疆問題發聲

閉門舉行的「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」，前三輪在布魯塞爾和北京輪流主辦，今年第四輪對話原定以視像會議形式舉行，參加者包括中歐約40名工商領袖、高官和學者。組織者稱，往年的與會者名單未曾引發爭議。知情官員透露，中方希望剔除兩人，包括歐洲議會的歐盟對華關係小組主席包瑞翰（Reinhard Butikofer），以及德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）負責人胡謐空（Mikko Huotari），前者曾就香港問題和新疆問題公開批評中國政府。

報道指出，雙方都不願衝突升級，並希望明年再舉行論壇。被問及取消原因，一名CCIEE官員稱部分與會者似乎不符活動的原則和目標，又指一名與會者去年違反會議規則：聽眾雖可使用會上所得知的資訊，但不能透露誰發表了什麼評論。

華春瑩稱無礙中歐投資協定談判

中國外交部發言人華春瑩昨稱不了解情况，強調中國與歐盟各機構間的交流對話渠道始終通暢。對於事件會否影響正在談判的中歐投資協定，她形容這是兩個民間機構的「小插曲」，看不出有什麼影響，中方願與歐方共同努力，力爭年內完成談判。