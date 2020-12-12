明年外交7任務 王毅：要重建中美關係

指外部勢力藉台港疆藏干政

「堅決反制濫用國安搞制裁」

新華社報道，王毅表示，中國堅定捍衛中國人民選擇的道路和制度，維護國家的主權安全發展利益；旗幟鮮明反對把疫情政治化、病毒標籤化，不讓任何「政治病毒」橫行於世界；堅定回擊對中國制度和道路的造謠抹黑，捍衛黨和國家的政權安全和制度安全；有力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政，維護國家的主權獨立和領土完整；義正辭嚴駁斥各種虛假信息；堅決反制濫用國家安全「大搞所謂單邊制裁和長臂管轄」，維護國家和民族的尊嚴以及企業和公民的正當權益。

對於中美關係，王毅形容今年是兩國建交40多年來最嚴峻局面，他批評美國反華勢力對中國造謠抹黑不擇手段，打壓制裁毫無理智，甚至挑動意識形態對立，圖把世界推入「新冷戰」深淵，警告「美方這些人的倒行逆施該收場了」。

稱華非威脅 籲美合作抗疫

王毅表示，中美關係來到新歷史關口，雙方有必要重建中美關係健康穩定發展的戰略框架，兩國應為此相向而行、共同努力。首先是重開對話，中方願與美方開啟各層級、各領域平等對話，坦誠、深入、建設性交流，力爭求同存異，穩妥管控分歧；二是重啟合作，互利合作是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」，當前雙方應就抗疫協調合作，共同戰勝疫情，同時也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網絡等重大問題加強溝通，努力為全球和平穩定以及世界經濟復蘇「提供更多公共產品」；三是重建互信，美方應端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國發展。「中方始終相信，只要秉持客觀理性態度，不斷增進彼此了解和利益交融，定能找到不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上的和平共處之道」王毅說。