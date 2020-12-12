涉危害國安 彭博駐京記者被捕 負責商業新聞 最近報道螞蟻上市觸礁

外交部稱採強制措施 依法調查

中國外交部昨向法新社確認事件，稱北京國家安全局對涉嫌從事危害國安犯罪活動的范姓中國公民採取強制措施，案件「正依法調查和起訴」。

周一拉人 周四告知拘捕理由

彭博社昨日（11日）下午5時報道范若伊被捕，並表示她已失聯4天，自周一（7日）上午11時30分與一名編輯聯絡後不久，被便衣執法人員從寓所帶走。范失聯後，彭博北京分社向中國當局、中國駐華盛頓大使館、彭博新聞母公司查詢，周四（10日）得到當局通知，稱她因「涉嫌參與危害國家安全活動」被捕，案件正在調查，「范女士的合法權利獲充分保障，已通知其家屬」。

彭博社總編：報道方式不變

范若伊同事向本報表示，暫時不便評論事件。彭博社發言人表示，非常關心范的情况，正積極與中國當局對話以了解更多。

彭博社總編輯米克爾韋特（John Micklethwait）昨日強調，不會改變報道中國新聞的方式，稱范非常有才華，公司將弄清事件來龍去脈，讓她回到大家身邊。

范若伊是中國公民，曾任職於美國消費者新聞與商業頻道CNBC、哥倫比亞廣播公司、半島電視台和湯森路透（Thomas Reuters），2017年起加入彭博社，其Twitter簡介為彭博社全球商業記者（Bloomberg News Global Business Reporter）。內地規定，中國公民只能擔任駐華外國新聞機構的新聞助理，並且不得作獨立報道。

翻查彭博社網頁，范若伊參與金融經濟新聞報道，未見敏感題材，其中最近報道為11月螞蟻集團上市觸礁，當中指出隨着中國全面改革金融科技行業的監管規定，螞蟻集團再上市機會愈來愈渺茫。

在中美「媒體戰」、中澳關係趨緊張背景下，中國當局今年已驅逐多名駐京美媒及澳媒的記者。《華爾街日報》昨報道，今年8月因涉嫌「參與危害中國國家安全犯罪活動」被扣查的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）與范若伊是朋友。中國外交部當時回應稱，成蕾因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，被有關部門依法採取強制措施，並進行審查。

與8月被捕澳籍華裔記者屬朋友

過去亦有中國籍外媒僱員被當局拘捕。德國《時代周報》前記者助理張淼2014年雨傘運動期間，與該報駐京記者一同來港採訪，返京準備參與聲援運動的朗誦會前被捕，被指「從事尋釁滋事活動」。張淼被關押9個多月，當局決定不予起訴，將她釋放。

明報記者

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