「極目」雙星升空 探測黑洞形成

「一箭雙星」 分佈地球兩側

新華網報道，長征十一號火箭昨以「一箭雙星」方式，將「極目」雙星發射升空。兩顆暱稱「小極」和「小目」的衛星，目前已成功進入軌道，並將採用共軛軌道的星座佈局，分佈於地球兩側，形成兩「極」之勢，猶如二「目」，對多種高能天體爆發現象全天監測。將推動破解宇宙黑洞、中子星等緻密天體的形成和演化，以及雙緻密星併合之謎。還將探測太陽耀斑、地球伽瑪閃和地球電子束等日地空間高能輻射現象，為進一步研究高能天體物理機制提供科學觀測數據。

引力波暴高能電磁對應體全天監測器，由中科院空間科學（二期）先導專項部署及負責組織。中新社引述中科院稱，空間科學戰略性先導科技專項是中科院「率先行動」計劃的重要部分，其中專項一期已成功發射「悟空」「墨子」等科學衛星。專項二期亦成功發射微重力技術實驗衛星「太極一號」和今次的「極目」雙星；未來三四年，還將部署天基太陽天文台（ASO-S）、愛因斯坦探針（EP）和太陽風-磁層相互作用全景成像衛星（SMILE）等空間科學衛星計劃。