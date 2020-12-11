京訪民疑持彈要脅炸橋 狙擊手戒備 男子被捕

開陽橋封鎖 北京警沒回應

事發地點為北京南二環陶然橋附近，不遠處即為國家信訪局接待司及人力資源和社會保障局。根據網民發布的現場照片，一名神情凝重的男子，手持手榴彈狀物體蹲靠在立交橋欄杆前，背後有一個10呎見方的上訪書，被捆紮掛在橋欄外邊。男子身邊有一個黑色塑膠袋，內裏似有大量紙樣物品，此外在男子身前也有散落的紙張。另有照片顯示，事發現場被警方封鎖，大批警察將該男子圍在橋中間，其中警方狙擊手亦藉助警車的掩護在現場就位，當時警方已將陶然橋全部封鎖。

YouTube頻道「北京侃爺口述歷史」昨日發布消息稱，一名六旬男子，在北京南二環陶然橋附近一座引橋上手持手榴彈狀物體揚言炸橋，造成南二環大塞車。他又引述名為「中海紫苑（音）」小區業主微信群的討論內容，稱道路封鎖後，有業主不能回家，更有業主稱希望有渠道反映，將國家信訪局遷走。也有業主稱，事發時二環路道路交通顯示屏上通知，從左安門到開陽橋雙向道路封閉。

內地微博搜尋沒結果

有知情人士稱，事發於昨午12時，現場警方亦準備多組方案，並派遣談判專家與該男子談判。有目擊者曾稱，聽到該名男子揚言要炸掉立交橋。事件最終以警方拘捕該名男子而告結束，並未造成任何人員傷亡。另有北京市民昨日傍晚循消息找到事發地點，但現場已完全恢復平靜，並無任何異樣。目前尚無確切消息證實該名男子真實身分與目的。上述事件在內地微博亦找不到隻言片語，直至截稿，北京警方也未在公眾政務平台上回應事件。

明報記者