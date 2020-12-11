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2020年12月11日星期五
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【明報專訊】哈爾濱太陽島國際雪雕藝術博覽會將於12月中下旬開園。本屆「雪博會」總用雪量約為9萬立方米，相當於36個標準泳池的規模，目前主題雪塑正建設。圖為雪雕師昨在園內製作雪雕。
（新華社）
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