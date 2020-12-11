今徵葡萄酒反補貼稅 中國再對澳產品出招

上月已開徵反傾銷稅

路透社報道，商務部網站發布公告稱，今年8月31日，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒做反補貼立案調查；調查初步認定，相關葡萄酒存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今起（11日），採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於澳洲葡萄酒實施臨時反補貼措施。商務部網站提供的附件顯示，澳洲各公司從價補貼率比率從6.3%至6.4%不等。

商務部此前已裁定，原產於澳洲的進口葡萄酒存在傾銷，自上月28日起採用保證金形式對上述產品實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。中央社報道，中澳關係持續交惡，也反映在澳洲出口至中國的商品之中，除葡萄酒，從大麥、棉花、海鮮、糖、木材到煤炭紛受波及。

中方支持多買法國葡萄酒

另外，國家主席習近平周三晚與法國總統馬克龍通電話，就下階段雙邊和多邊合作進行討論並達成多項共識，包括中方支持多買法國葡萄酒等；馬克龍則盼適時再次訪中國。新華社報道，兩國元首達成的共識包括：在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作；通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水平，確保供應鏈穩定；支持茶葉、葡萄酒、奶酪（芝士）等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶；加大對發展中國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品等。