拜登提名台裔女律師任貿易代表 戴琦能操流利普通話精通中國問題 華專家：或更難纏

【明報專訊】已持續兩年多的中美貿易戰在美國總統當選人拜登任內何去何從暫不明朗，但北京確定將面對一個更精通中國問題、能講流利普通話的台裔對手。拜登今晨（11日）已提名眾議院籌款委員會首席貿易律師戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表。戴琦曾代理美國在世貿組織（WTO）對中國提起的貿易違規訴訟，她早前稱美國總統特朗普政府的對華政策僅具「防禦性」，呼籲實施「攻守兼備」的貿易政策，提升美國經濟競爭力及捍衛民主價值。
早前多間美國傳媒引述消息人士證實，戴琦將會主掌美國貿易代表辦公室（USTR），任命一旦獲得通過，她將成為首名擔任貿易代表的非白人女性，有關消息在參眾兩院民主黨人中受到歡迎。45歲的戴琦父母均來自台灣，她在美國出生、成長，1990年代就讀於耶魯大學期間曾到廣州中山大學教授英語兩年，後又取得哈佛大學的法律博士學位。在擔任美國國會工作人員前，戴琦早年在華盛頓多間律師樓工作，2007至2014年曾任職USTR，其中在最後3年，作為首席法律顧問負責中國貿易執法工作，包括代表美國在世貿組織對華興訴。
台外交部：戴曾與台駐美代表處互動
戴琦和拜登的過渡團隊均未置評，北京亦尚無任何表態。中央社報道，台灣外交部北美司長徐佑典昨在記者會上回應稱，戴琦在眾議院工作期間與台灣駐美代表處有互動，還曾與駐處人員分享回台探親經歷，他強調台灣將持續與美國兩黨友人交往。
曾指對華貿易須包含「進攻性」
《華爾街日報》報道，戴琦在去年國會民主黨人與特朗普政府圍繞美墨加貿易協議（USMCA）的談判中發揮了關鍵作用，最終促成3國達成協議。民主黨參議員、代表勞工群體的布朗（Sherrod Brown）指出，戴琦是美國貿易代表的最合格人選，她在USMCA中為確保真正改善勞工狀况起關鍵作用，「她具備處理對華問題的獨一無二條件，並知道如何與我們的盟友合作來實現美國利益」。
雖然拜登日前表明不會立即取消特朗普政府對華關稅措施，但戴琦8月在一個會議上稱，特朗普的對華政策主要是「防禦性」的，重點在於確保中國遵守規則，並在北京不守規則時採取反制措施；而一個好的貿易政策也必須包含「進攻性」的內容，讓美國及盟友更迅捷、更靈活，提升美國經濟競爭力，並捍衛開放的民主生活方式。戴琦曾在內部指出，美國可利用補貼和激勵措施來擺脫過度依賴進口中國商品。她還曾建議，美國與盟友可達成協議，互相向對方購買一定數量的防護產品，而非從中國進口。
華專家稱戴琦談判經驗豐富
中通社報道，中國社科院美國研究所助理研究員馬偉認為，戴琦貿易談判經驗豐富，對於中國來說，或許會是一個更加難纏的對手。北京大學國家發展研究院副院長余淼杰指出，短期內拜登的貿易政策將延續特朗普的政策，對中美達成第二階段貿易協議感到樂觀。
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