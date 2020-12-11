拜登提名台裔女律師任貿易代表 戴琦能操流利普通話精通中國問題 華專家：或更難纏

早前多間美國傳媒引述消息人士證實，戴琦將會主掌美國貿易代表辦公室（USTR），任命一旦獲得通過，她將成為首名擔任貿易代表的非白人女性，有關消息在參眾兩院民主黨人中受到歡迎。45歲的戴琦父母均來自台灣，她在美國出生、成長，1990年代就讀於耶魯大學期間曾到廣州中山大學教授英語兩年，後又取得哈佛大學的法律博士學位。在擔任美國國會工作人員前，戴琦早年在華盛頓多間律師樓工作，2007至2014年曾任職USTR，其中在最後3年，作為首席法律顧問負責中國貿易執法工作，包括代表美國在世貿組織對華興訴。

台外交部：戴曾與台駐美代表處互動

戴琦和拜登的過渡團隊均未置評，北京亦尚無任何表態。中央社報道，台灣外交部北美司長徐佑典昨在記者會上回應稱，戴琦在眾議院工作期間與台灣駐美代表處有互動，還曾與駐處人員分享回台探親經歷，他強調台灣將持續與美國兩黨友人交往。

曾指對華貿易須包含「進攻性」

《華爾街日報》報道，戴琦在去年國會民主黨人與特朗普政府圍繞美墨加貿易協議（USMCA）的談判中發揮了關鍵作用，最終促成3國達成協議。民主黨參議員、代表勞工群體的布朗（Sherrod Brown）指出，戴琦是美國貿易代表的最合格人選，她在USMCA中為確保真正改善勞工狀况起關鍵作用，「她具備處理對華問題的獨一無二條件，並知道如何與我們的盟友合作來實現美國利益」。

雖然拜登日前表明不會立即取消特朗普政府對華關稅措施，但戴琦8月在一個會議上稱，特朗普的對華政策主要是「防禦性」的，重點在於確保中國遵守規則，並在北京不守規則時採取反制措施；而一個好的貿易政策也必須包含「進攻性」的內容，讓美國及盟友更迅捷、更靈活，提升美國經濟競爭力，並捍衛開放的民主生活方式。戴琦曾在內部指出，美國可利用補貼和激勵措施來擺脫過度依賴進口中國商品。她還曾建議，美國與盟友可達成協議，互相向對方購買一定數量的防護產品，而非從中國進口。

華專家稱戴琦談判經驗豐富

中通社報道，中國社科院美國研究所助理研究員馬偉認為，戴琦貿易談判經驗豐富，對於中國來說，或許會是一個更加難纏的對手。北京大學國家發展研究院副院長余淼杰指出，短期內拜登的貿易政策將延續特朗普的政策，對中美達成第二階段貿易協議感到樂觀。

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