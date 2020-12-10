去酒吧遭起底 成都確診女喊冤 彭清華：要保護患者私隱 制止網絡暴力

在成都確診個案中，趙女因曾到多間酒吧而惹關注。成都市衛健委8日通報了趙女的主要行蹤後，澎湃新聞報道，當日上午，趙女的個人信息在網上被轉發，包括其姓名、身分證號碼、住址、相片等。網上隨後出現對她的謾罵及「調侃」留言。昨日上午，趙女通過「今日頭條」發聲，稱正在醫院治療，「實在不理解為什麼會有那麼多人攻擊我，我只是不小心感染了新冠，我也是一個受害者」。

趙女還說，「我在這裏向成都市民致歉，這件事情誰也不願意發生到自己的身上」。趙稱，她確診後第一時間配合防疫調查，把行蹤上報，以免疫情擴散。趙女又對「紅星新聞」澄清一晚去3間酒吧的原因，稱有工作原因，也有私人的原因。「我的工作是在（酒吧）做氣氛和營銷，完全沒有其他網友亂想的部分」。

「我當時也確實是不知道我奶奶確診了，如果知情我肯定也不會出來。」趙女說，「目前我正在醫院治療，隔離期間，我看到網絡上有關於我的流言蜚語，很多是對我和我家人的誹謗和謾罵。」趙稱，網上謾罵和誹謗影響其工作和生活，也傷害了其家人。

央視評論：敵人是病毒 非感染者

針對趙女被起底及遭網民攻擊，央視前晚發評論稱，「她的個人生活不該是公共話題，防疫才是。我們的敵人是病毒，不是感染病毒的人。戰疫要講科學，也要講法治！」

男子轉發趙女資訊被行政處罰

成都公安局成華區分局官方微博「平安成華」昨通報，一名24歲男子因在微博轉發趙女個資，被行政處罰。通報強調，個人私隱受法律保護，對於侵犯公民個人私隱的行為，公安機關將依相關規定依法調查處理。另據川觀新聞，昨日上午，四川省委書記彭清華前往成都市調研指導疫情防控工作時強調，「注意保護患者隱私，做好群眾心理疏導，堅決制止網絡暴力，營造良好的疫情防控氛圍」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）