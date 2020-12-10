世界人權日前夕 王全璋李和平禁足

國保指罵李文足：別給臉不要臉

自由亞洲電台報道，李和平、王全璋、謝燕益，以及目前繫獄的北京人權律師余文生的妻子許艷等人及他們的家人，昨均遭多名國保（負責國內安全保衛的警察）限制出行。李文足透露，北京石景山國保到她家門外後，有人將用膠帶把她門上的攝像頭遮住，之後10多人守住樓道，分別負責看守她和王全璋，但未說明理由，其間有國保指着她罵：「說了不讓你出去就不讓你出去，別給臉不要臉。」

李和平太太王峭嶺亦稱，早上7時，發現門口站着很多人，不讓李和平出去放狗，到孩子上學的時候，他們就阻攔不讓走。李和平和警方交涉到8時半，還是不讓出門。李和平就跳到住宅樓的屋頂對警察喊話，「你們這麼多人堵門，在幹什麼，法律依據是什麼？你們是要把律師逼得跳樓嗎？」後來還是有一個警察強行坐上他們的車送孩子上學。

此外，「709大抓捕」第一人、人權律師王宇被國保強行帶回天津。另一位北京人權律師唐吉田也處失蹤狀態。