美媒：拜登擬提名布蒂吉格任駐華大使

民主黨溫和派新星 曾戰初選

38歲的布蒂吉格是同性戀者。美國新聞網站Axios報道稱，他被視為民主黨溫和派新星，曾出戰今屆民主黨總統初選，在年初艾奧瓦州黨團會議支持度一度領先。他後來退出初選，鞏固溫和派對拜登支持。民主黨內不少人相信他或是未來的總統人選，讓他加深外交政策經驗將有利其前程。

內地環球網引述報道稱，拜登曾將布蒂吉格與他已故的兒子博·拜登（Beau Biden）相提並論。拜登說：「我想我以前從未這樣做過，但他讓我想起了我的兒子博。我知道這對大多數人來說可能意義不大，但對我來說，這是我能給任何男人或女人的最高褒獎。」

Axios稱，出任美國駐華大使一職，對於通曉多種語言的布蒂吉格來說，並不是唯一的涉外職位，據報出任美國駐聯合國代表是布蒂吉格的首選，但未獲拜登考慮。而在交通或商業等國內部門職位候選人的討論中，他的名字也被提及。有消息人士透露，布蒂吉格已向過渡團隊示意對外交政策或國家安全範疇最感興趣。

報道稱可讓中國了解未來總統人選

報道又提到，駐華大使通常由政治生涯去到中期或後期的資深政客出任，若布蒂吉格獲提名，將扭轉這種模式，亦讓中國有機會了解可能的未來總統人選，就如美國前總統老布殊曾在1974年起出任駐北京聯絡處主任。自美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）9月宣布離任並在10月初返美，目前美駐華使館的臨時代辦為傅德恩（Rob Forden）。