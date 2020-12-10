推疫苗外交 中國「正兌現對世界承諾」

疫爆各方詰難 研疫苗挽形象

自疫情爆發以來，中國面對各方詰難，包括被指是「新冠源頭」、瞞報導致疫情廣泛擴散等。疫苗研製和推出供應全球，則似乎成為中國力挽形象的重要一環。早在今年5月，國家主席習近平就在世界衛生大會（WHA）宣布，中國疫苗要作為全球的公共財產。

此後，習近平又在多個國際場合表達了同一立場。上月的G20領導人峰會上，習近平強調，中國積極支持並參與新冠疫苗的國際合作，已加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。「我們將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。連美國《財富》雜誌5日亦刊文指出，中國新冠疫苗可能會填補全球疫苗供應的空缺。

中國未公開三期數據 內媒：較低調

不過，新華社旗下「財經國家周刊」近期指出，中國到目前為止仍未公開疫苗第三期試驗臨牀數據，相較於國外疫苗爭相披露臨牀數據，中國研發機構顯得低調。但昨日阿聯酋公布的覆核報告，則似乎成為中國疫苗臨牀試驗數據的背書。雖說中國目前仍未公布疫苗上市的時間，但上周有專家稱年底中國將有6億劑疫苗獲批上市，顯示推出疫苗的時間已愈來愈近了。

明報記者

（抗疫新階段）