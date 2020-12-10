中國新冠疫苗獲准阿聯酋上市 86%有效 總理等官員已接種

100%預防中重度新冠病例

阿聯酋通訊社報道，阿聯酋衛生和預防部與阿布扎比衛生部覆核了國藥提交的三期臨牀試驗數據。根據125個國籍、約3.1萬名志願者的臨牀試驗數據顯示，該款新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效率為86%，中和抗體轉陽率為99%，能100%預防中度和重度的新冠病毒病例。相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

阿聯酋自7月開始進行該疫苗的三期試驗，並於9月緊急批准該國一線醫護人員使用疫苗。阿聯酋副總統兼總理阿勒馬克圖姆等十多名官員早前已接種該疫苗。

阿聯酋7月進三期試驗

《環球時報》昨日（9日）引述一名接近國藥集團的知情人士稱，阿聯酋官方對這一緊急使用授權進行的後續評估調查結果，與國藥中生方面提供的臨牀試驗數據相似，顯示疫苗是有效和安全的。

國藥集團尚未就消息發表回應，亦無公布有效數據，僅在上月稱疫苗臨牀試驗結果「超出預期」。上月25日，國藥集團表示，已向中國國家藥監局提交了疫苗上市申請。不過截至昨日，在國家藥監局藥品審評中心（CDE）受理、在審疫苗名單中，還沒有出現任何新冠疫苗的蹤影。

滅活是疫苗傳統研製技術，即將病原微生物在體外培養後殺死，使其失去致病力但保留抗原性而製成的疫苗。病毒的「屍體」在體內不能繁殖，但可以刺激人體產生抗體，使免疫細胞記住病毒的模樣。它的優點是製備方法簡單快速，安全性比較高，2至8℃就可以運輸，比較穩定，是應對急性疾病傳播通常採用的手段。

中國常見的乙肝疫苗、脊灰滅活疫苗、乙腦滅活疫苗、百白破疫苗等都是滅活疫苗。它的缺點是免疫途徑單一、免疫期短，效果會隨時間推移而下降，因此接種劑量大、次數多，需要定期加強接種。

菲律賓巴基斯坦有意引入

菲官員：中國疫苗十分安全

此外，菲律賓、巴基斯坦昨日亦表態有意引入中國疫苗。據菲律賓《每日問詢者報》報道，菲律賓政府新冠疫情政策與疫苗計劃負責官員加爾韋斯（Carlito Galvez）表示，經過專家小組及科技部的評估，認為中國研發的新冠疫苗十分安全，預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗，更稱自己願意親自接種。

巴基斯坦《黎明報》（Dawn）引述該國總理顧問費薩爾·蘇丹（Faisal Sultan）表示，伊斯蘭堡正在與中國和俄羅斯就供應新冠疫苗談判。該國計劃在2021年第二季度開始大規模免費接種疫苗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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