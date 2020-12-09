港疫情來勢兇 北上港人關口排長龍

多人扶老攜幼 有人雨衣當防護衣

昨日在深圳灣口岸，有不少港人扶老攜幼拖家帶口，趕往內地。當中不乏佩戴醫用防護面罩和用一次性雨衣充當防護衣者。在現場當值的香港入境處和海關等部門的工作人員，除了口罩外，沒有額外的防護裝備。有櫃枱執勤者時不時用酒精噴霧對著身體和周邊進行消毒。

由於過關者眾，使一地兩檢的深圳灣口岸亦出現擁塞，並在輪候進行內地檢疫的位置出現打蛇餅的情况。不僅人群密集度較高，排隊時間也超一個半鐘。更為重要的是，雖然深港兩地政府就跨境人士檢疫已達成共識，並着返內地者持24小時內出具的新冠病毒檢測報告過關，但在深圳灣口岸香港一側，並未有專人對進入聯檢大樓的人員核查報告。反觀內地各爆疫城市，即便未有封閉交通，亦會在樞紐關口嚴拒未有核酸或綠碼者進入公共場所，避免可能發生的疫情傳播。

內地關口措施明顯較嚴

而在步入內地海關管理範圍，工作人員的防護裝備明顯較香港齊全，即便是清潔人員，也被要求穿戴防護裝備工作，不同的崗位由防護服後面的標牌進行識別。現場工作人員的數量亦較香港多。多名過境者均認為內地防疫措施較香港更為嚴密，認為香港防疫漏洞頗多，如無掩雞籠，當局仍需檢討補漏。

明報記者

（採訪手記）

（抗疫新階段）