確診增至6宗 成都進入戰時狀態 女患者酒吧曾接觸多名大學生 校園須禁足

確診夫婦家雪櫃砧板驗出病毒

昨確診的4名患者中，71歲李女士及68歲張女士，是成都市郫都區7日確診病例盧女子及其姓趙丈夫的同村村民。另一名20歲趙姓女確診者，則是趙盧夫婦的孫女，無固定職業。人民網報道，近14天內，趙女先後去過多個公共場所，包括成都市內的中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧裡小酒吧、Playhouse酒吧、赫本酒吧等。同村村民則曾到過診所、茶館、菜市場。還有一名72歲的余姓女患者，為盧姓確診女子的親戚。截至昨晚8時，已追蹤到上述確診病例及無症狀感染者的密切接觸者163人，已完成採樣143人，陰性73人，其餘結果待出。而趙女居住的雲景台小區的風險等級由低風險調整為中風險。

成都市衛健委昨表示，在趙盧夫婦家中進行採樣發現，門把、開關、雪櫃及雪櫃裏的食物、砧板都呈核酸陽性，說明污染很嚴重。爆出4宗確診病例的郫都區郫筒街道太平村，已被劃定為中風險地區。趙女曾與成都理工大學多名學生在學校附近的海霧裡小酒吧相聚。受此影響，成都理工大學決定按照「非必要不外出」原則進行管控。

成都市郫都區、金牛區、錦江區、成華區新冠肺炎疫情防控指揮部昨均發出通告，要求在特定時間內去過確診患者活動場所的人員，參加免費核酸檢測。截至昨上午6時，成都已累計完成採樣24,598人，完成檢測24,057份。除首宗病例外，已檢出4宗陽性，已報告為確診病例，24,053人均為陰性，其餘結果待出。已完成環境及食品樣本採集468份，其中陽性11份。

專家：新增病例仍屬有限範圍內

四川省委書記彭清華昨日上午主持召開領導小組會議時強調，要迅速進入戰時狀態，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。對於傳聞成都不排除實施「封城」一事，成都市衛健委昨回應，沒有發布類似消息。「四川觀察」引述四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生表示，就目前來看，本次新發病例還是在比較有限的範圍，疫情可控。

（抗疫新階段）