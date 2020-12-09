美售台野戰通訊系統 北京：視事態做反應

美國國務院周一下午通知國會對台灣出售「野戰資訊通訊系統」（FICS）；根據美國國防安全合作局（DSCA）的公告，這次軍售案包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統及相關人員培訓和設備維修。

美國之音引述DSCA說，提議的軍售旨在讓台軍持續現代化並保持可靠防禦能力，符合美國利益，也有助提高台灣安全。《聯合報》引述台海安全研究中心主任梅復興稱，這次軍售內容屬於「陸區第三代通訊系統」，但此次軍購似乎顯示台灣顯然尚不具備能力自行研製整體性的野戰通訊系統。

上次採購系統2001年

梅復興表示，該系統旨在提供戰術作戰中心與野戰部隊間機動、保密的語音和數據通訊。FICS將融合無線傳輸、分封化語音與數據網絡等技術領域上的精進，並縮小包括尺寸重量、耗能、人員、後勤需求等佔用量。他表示，上次採購陸區系統還是2001年，「的確也到了應該提升換代的時候」。

路透：今年美對台軍售395億元

路透社稱，美國今年對台軍售已達51億美元（約395億港元），除FICS外，還向台出售4架MQ-9B無人機，100枚魚叉導彈岸置防衛系統（HCDS）等。台外交部表示，對台軍售充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制。台國防部則稱，顯示美方協助台灣強化整體防衛戰力承諾不變，雙方將持續鞏固安全伙伴關係，維護台海和平穩定。

澎湃新聞引述大陸外交部發言人華春瑩回應，美對台售武嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤的信號，嚴重地損害中美關係和台海和平穩定。她又敦促美方立即撤銷有關對台軍售計劃，否則將根據形勢發展繼續做出正當必要的反應。