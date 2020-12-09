孟晚舟拒與美私下調停：寧牢底坐穿 要求無條件放人 加警庭上承認應美要求查手機

央視新聞報道，按照法庭安排，7日將繼續圍繞本案是否存在濫用司法程序進行聽證。交叉詢問環節的第八位證人，來自加拿大聯邦警察的羅斯·蘭迪繼續接受辯方律師的盤問。蘭迪承認，沒收孟晚舟的手機，以及屏蔽手機信號都是應美國聯邦調查局的要求，加方根本不會對手機進行任何檢查。在開庭前，孟晚舟律師團隊對外發表聲明，向美國與加拿大提出最強烈和嚴正的抗議。

三大要求 缺一不可

環球電視台報道，孟晚舟的聲明稱，「我是無罪的，加拿大對我個人的非法拘押，已經長達兩年！這是對我個人人權的肆意侵犯，更是對聯合國人權公約的肆意踐踏，同時也是對加拿大和美國所倡導的相關人權法律的蔑視。」聲明強調，孟晚舟個人不會接受暗箱操作，也不會接受私下調停。

聲明提出三個釋放孟晚舟的要求：無條件釋放、公開道歉、賠償精神和物質損失。孟說「三個要求缺一不可，否則，我本人寧可選擇把美國和加拿大的牢底坐穿。」

報道：美司法部提認罪換自由

此前，《華爾街日報》3日獨家披露，美國司法部希望與孟晚舟方面達成一項協議，試圖讓她用認罪換自由。該協議將允許孟晚舟從加拿大返回中國，但前提是她承認在刑事案件中存在所謂的「不當行為」。該報還引述知情人士稱，雙方的談判人員本周將再次商談，希望在特朗普政府任期結束前達成一致。

不過，孟晚舟並未接受美國司法部的提議。中國外交部發言人華春瑩4日回應報道表示，有關提議讓她起2013年法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）的遭遇。皮耶魯齊2013年4月在紐約甘迺迪機場被捕，後被美國指控涉嫌商業賄賂，阿爾斯通被罰7.72億美元(約60億港元)，公司的電力業務則被美國通用電氣收購。直至2018年9月，皮耶魯齊才獲釋。

華學者：孟避過美「認罪陷阱」

中國社科院美國所學者張國慶接受深圳衛視專訪表示，皮耶魯齊案是個相似的案例，當時皮耶魯齊也是有認罪的環節，美國司法部就此抓住不放，一路窮追猛打，最後把他背後的公司給套進去，反映出美國對其他國家重要公司的無差別攻擊做到極致的代表。此時美國再次採取相似的手法，暴露了美方深知其他的道路已經走不通，只能再次設下「陷阱」。央視新聞報道稱，孟晚舟不會重蹈覆轍。孟晚舟7日再次出現在法庭上，也證明她沒有跳進美方的圈套。

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