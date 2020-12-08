成都通報1確診 小區全面封鎖檢測 應診醫院關閉 市政府啟動應急方案

川觀新聞報道，盧姓69歲女患者本月6日因咳嗽、咳痰等症狀，前往郫都區人民醫院就診。12月7日，經市疾控中心覆核新冠病毒核酸檢測陽性，診斷為確診病例，已轉運至成都市公共衛生臨牀醫療中心醫院隔離治療。

成都市已立即啟動應急預案，抽調21支專業隊伍進行檢測和消菌殺毒，全面開展流行病學調查，核酸檢測、環境消殺和現場管控等措施。官方下發通知，接診患者的郫都區人民醫院暫停接診工作，醫院的所有患者和醫護，以及11月23日至12月7日到過郫筒街道太平村11組的人員，在兩天內接受核酸檢測。

據通報，患者居住在郫都區郫筒街道太平村11組的鐵廠院子。院子總共有70人居住，已全部做了核酸檢測。太平村11組的300多人陸續接受核酸檢測。

發病半月 追溯密切接觸者難

據郫筒街道辦主任王忠彬表示，昨凌晨4點，街道接到了疾控中心方面的信息，立即啟動了應急預案。確診患者一家五口，患者兩夫婦住在鐵廠院子，做水果生意，平時要到成都市沙西農副產品批發市場進貨。目前沙西農副產品批發市場亦已被封閉。患者兒子一家三口並未一同居住，孫女在成都工作。患者房子還有3人租住，目前3人還在小區內隔離。

盧姓患者發病已有半個月，官方追溯密切接觸人群恐將十分困難。王忠彬表示，應急預案啟動後，整個太平村11組所有人員實行只進不出，並要求在村內的人員全部在家隔離，等待核酸檢測結果。

郫都區周圍有成都電子大學、西華大學、西南交通大學、四川傳媒學院等多所大學。這些高校將全面調查師生員工情况，嚴格做好各項防控措施。

內地前日新增15確診 12屬輸入

另據國家衛健委昨日通報，內地6日報告新增確診病例15宗，其中境外輸入病例12宗，本土病例3宗，均在內蒙古；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例，均在上海。

（綜合報道）

（抗疫新階段）