王毅籲開啟中美各層級對話 「任何問題都可談」

特朗普政府於2017年上任時，中美兩國間大約有100個正式的交流平台，涉及從藥品到技術政策各方面。不過到現在，這些對話幾乎都已全部中斷。

稱國際社會「一榮俱榮、一損俱損」

中新社報道，王毅表示，中美關係近年來遇到的嚴重困難，是中方不願意看到的。中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但雙方擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。國際社會是「一榮俱榮、一損俱損」的共同體，各國應當交流合作而非脫鈎切割，應當守望相助而非「甩鍋」推責，應當攜手共贏而非衝突對抗。

就推動中美關係健康穩定發展，王毅提出五點建議：一是端正戰略認知，二是加強溝通對話，三是拓展互利合作，四是管控矛盾分歧，五是改善民意氛圍。

美中貿委會董事會主席蘭博文、美中貿委會會長艾倫、通用汽車公司董事長芭拉等美方人士出席會議。官媒報道指出，與會美方代表稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，良好的美中關係對全球經濟和國際安全具有重要影響。美國工商界支持美中雙方加強對話，重建雙邊互信，推動兩國關係重回正軌，期待在中國新發展格局中發揮更大作用。