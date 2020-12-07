學者料中國明年經濟增幅超8%

環球網報道，北京大學經濟學院教授曹和平在會上表示，在當前構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局大背景下，加之「雙11」網購節展示出的消費數據，今年中國四季度經濟增長有望超過6%，可使全年GDP增長保持在2%到2.2%之間。

曹和平稱，外部衝擊對GDP的損害達90天時會對需求或消費者預期造成永久傷害，但自武漢封城至全部方艙關閉未達90日。他基於今年3月以來，中國製造業採購經理指數（PMI）連續9個月高於50%的臨界點，11月非製造業PMI達56.4%，此外中國前三季度城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務的99.8%等，認為中國經濟明年能實現8.4%的增長。

人大重陽高級研究員，前駐舊金山、紐約總領館經濟商務參贊何偉文表示，國際貨幣基金組織最新預測，中國今明兩年的經濟增長率分別為1.9%和8.2%，平均每年超過5%。

商務部研究院研究員梅新育也認為，明年中國經濟有機會出現8%的增長率。