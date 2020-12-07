天津6歲女童確診 7次檢測陰性 專家：潛伏期20天內屬常見

綜合報道

據澎湃新聞報道，確診感染新冠病毒的6歲女童，家住天津東疆港區瞰海軒。為天津上月中旬爆發本地疫情確診病例的密切接觸者。在上月的天津疫情中，該女童的爺爺、奶奶、父親分別於11月19日確診。女童及其母親則作為密切接觸者，被要求自上月20日起，在濱海新區集中隔離醫學觀察點隔離觀察。

女童祖父母父親確診 列密切接觸

天津市疾控中心在前日深夜的通報中稱，天津市衛生健康部門在該女童隔離觀察期間，一直監測女童的健康狀况，及對其做核酸檢測和血清抗體檢測。其中女童咽拭子，以及痰液、糞便標本，累計做核酸檢測7次，檢測結果均呈陰性。

11月27日，隔離中的女童突然出現鼻塞、流涕症狀。至12月2日防疫人員對其做第3次血清抗體檢測，結果顯示其IgM（早期感染）呈陽性，IgG（既往感染）呈陰性。12月4及5日又對女童血清IgM、IgG檢測和覆查，結果均呈陽性。經影肺檢查，其左肺上葉輕度炎性病變，綜合上述條件，天津市專家組認為該名女童符合新冠肺炎確診病例診斷標準，確定女童為普通型新冠肺炎確診病例。目前該女童已被送至天津市定點醫院進一步診治。

《健康時報》引述中日友好醫院感染科副主任醫師徐蒙稱，根據臨牀經驗，新冠肺炎潛伏期在20天以內仍較常見，但出現7次核酸檢測均陰性結果較罕見。故而需排除採樣檢測過程是否依足標準，和是否存在紕漏。北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗則表示，患者病程在發展，其血清抗體陽性，檢測陰性一定存在，並非特殊情况。但若非有發燒等症狀者，核酸檢測依然是鑒定是否患有新冠肺炎的「金標準」。

增18確診 1為香港輸入

國家衛健委昨日通報，內地在上周六（5日）共新增18宗新冠病毒確診病例。除上述女童病例屬本地感染外，其餘17宗均為境外輸入病例。深圳市衛健委昨亦通過微信公眾號通報稱，該市5日新增境外輸入確診病例為一名自深圳灣口岸抵埠深圳的香港籍男性無症狀感染者。其入境後即被集中隔離，現已被轉往深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療，目前情况穩定。

（抗疫新階段）