陸委會研放寬港人赴台 江旻諺：料短期沒效果

陸委會副主委邱垂正上周四曾提出擬研議放寬港澳居民赴台居留定居制度3項方向，分別為鬆綁香港優秀畢業生來台限制、檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居的限制、開通港人來台投資的綠色通道等。台網媒「風傳媒」昨引述台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，近期除了「香港邊城青年」，還有一些同鄉會的港人組織，都透過立委與行政機關討論港人與投資移民相關法規，但包括內政部的部會的反應都很保守、遲鈍，雖然香港議題是陸委會主導，但若沒其它部會有相應的反應，「我猜短期內不會具體看到效果」。

江旻諺指出，像NGO指出讓庇護機制法制化的問題，雖然媒體焦點都在陸委會身上，但在實際運作時，包括移民法規要怎麼審查等，「如果其他部會沒有相應表態，整件事可能不會有新的變化」。

台陸委會於6月18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」在7月1日開始運作。邱垂正稱，截至11月30日，已接獲1700多宗服務案件，大多數都是移民、定居投資、就學等。但有傳媒報道，稱目前僅有8名港人成功藉此取得工作許可。