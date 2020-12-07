嫦五月軌交會對接 中國首次達成 進環月等待階段 11日後返回地球

新華社報道，12月3日晚11時10分，嫦娥五號上升器在月面點火起飛，順利進入到預定環月軌道，中國首次實現地外天體起飛。6日清晨5時42分，通過遠程導引和近程自主控制，嫦娥五號軌道器返回器組合體逐步靠近上升器後，以「抱爪」的方式捕獲從月球升空的上升器，成功交會對接，並於清晨6時12分將月球樣品容器從上升器安全轉移至返回器中。

「抱爪」方式捕獲上升器

「所謂的抱爪，形象地說，就像我們手握棍子的動作，兩個方向一用力，就可以把棍子牢牢地握在手中。」中國航天科技集團八院嫦娥五號軌道器技術副總負責人胡震宇表示，探測器採用的對接機構就是由3套K形抱爪構成的，當上升器靠近時，只要對準連接面上的3根連桿，將抱爪收緊，就可以實現兩器的緊密連接。

軌返組合體重達2.3噸，在運行過程中稍有不慎就會將身姿輕盈的上升器撞飛，這需要對速度、位置都有極為細緻的把握。航天科技集團五院嫦娥五號探測器總指揮總師顧問葉培建說，在離地面40萬公里的地方，不但要完成交會對接，還要完成樣品轉移。各種精密的動作，一步也不能差，差一點也就實現不了。「今天做得很漂亮，是世界上的第一次」。

6日中午12時35分，嫦娥五號軌道器和返回器組合體與上升器成功分離，進入環月等待階段，準備擇機返回地球。嫦娥五號任務一共要經歷11個階段：發射入軌、地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降、月面工作、月面上升、交會對接與樣品轉移、環月等待、月地轉移、再入回收。

11階段任務 已完成9項

在「環月等待」階段，軌道器和返回器組合體將進入月地入射點，等待月地入射窗口的到來，做好返回地球的準備。而「月地轉移」階段也是距離最遠的一段旅程，要從38萬公里外的月球返回地球附近。

在距離地球5000公里高度處，軌道器和返回器分離，返回器將以「打水漂」的返回方式降落地球。即首先以第二宇宙速度（11.2公里每秒）衝向地球，在進入地球大氣後，很快又跳出來，然後再次進入大氣層。一出一進間實現減速，像神舟飛船返回艙一樣，以第一宇宙速度（7.9 公里/秒）降落，打開降落傘，在內蒙古四子王旗着陸場預定地點降落。

根據航天科技集團消息，嫦娥五號任務總共歷時23天，從11月24日凌晨發射到昨日，時間已經過半，預計還有11日將返回地球。

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