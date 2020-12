內地IT新聞網站「快科技」消息,《魔》剛在內地上畫即被要求立即停止在全國放映。其中南京有影城發布最新消息稱,《魔》5日起全國停止放映。有不少網民在社交網絡稱已收到電影票退款,但原因不明。有內地網民稱,《魔》其中一幕,一名士兵問另一名士兵:「What kind of knees are these?」兩人相視而笑,對方回答:「Chinese」。內地網民稱,這段對話來自對亞洲人種族歧視的童謠「Chinese Japanese,dirty knees,and look at these」,諷刺亞洲人喜歡下跪,是相當嚴重的辱華行徑。有網民斥「廣電局在幹嘛?不審片的嗎?」、「這個玩笑不好笑」。