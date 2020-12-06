蛋殼爆煲業主收樓 租客燒屋跳樓亡 多地政府介入 要求不能逐客

【明報專訊】內地長租公寓巨頭蛋殼因資金鏈斷裂，日前有租客因不堪背負「租金貸」又面臨房主強制清房而跳樓身亡，使受蛋殼爆煲的影響再次走入公眾視野。有租客向銀保監會投訴與蛋殼有業務往來的騰訊旗下微眾銀行，斥其未能保障貸款人利益。同為長租公寓的自如公寓承諾接納蛋殼客戶並給予免租一個月的優惠，但未獲租客信任。多地政府已介入事件，要求不能強行驅趕租客。
綜合內地多家媒體報道，跳樓身亡的租客在今年9月與蛋殼簽署租房協議，並經微眾銀行申請「租金貸」。由於資金周轉不靈，蛋殼既不能支付業主租金，又不能退還租客租金。業主不願利益受損，直接向租客收樓。此前多地發生多宗業主要求收樓與租客衝突事件，有無助女租客面對業主騷擾，持刀守護；也有業主將八旬老人搬入出租房屋，向租客施壓；還有租客被迫流落冬夜街頭，無助痛哭。
租客斥微眾銀行未保障貸款人利益
這些受蛋殼爆煲影響的租客無不面臨房錢兩失的景况。本月2日微眾銀行公告稱，有超過16萬蛋殼租戶在微眾銀行貸款。有租客向銀保監會投訴微眾銀行，斥其未能保障貸款人利益。迫於多方壓力，微眾銀行4日再發公告，稱已研究出合法合規的方案，可使租金貸客戶不還貸仍能結清貸款。同為長租公寓自如，4日發布名為「暖冬守護」的計劃，稱將針對蛋殼公寓解約的業主、租客提供新的服務合約。該計劃包括免除業主一年的託管服務費，以原租金向租客提供服務等條款，惟未能取得租客信任。
打着「互聯網+金融+房地產」旗號的金融創新企業蛋殼，在過去4年內迅速覆蓋內地13個大城市，房源超40.7萬套，先後獲包括螞蟻金服等金主數億美元投資。爆煲事件亦令多地政府擔心引起示威抗爭，北京、杭州等地政府被迫介入調停。其中北京市甚至代支付蛋殼員工工資，設立百多個諮詢調停點。但受訪者對本報稱，調解點只會「和稀泥」不能解決問題。
疫情爆發 蛋殼租客不足資金鏈斷
數據顯示，2017年到2019年，蛋殼公寓營運房間數量暴漲近30倍。為爭奪市場份額，蛋殼不斷補貼租客，蛋殼招股書顯示平均每一套新增房源的成本，需要12至20個月後才能收回。2018年，一篇名為《資本盯上租房要吸乾年輕人的血》的網文揭露，蛋殼與自如為搶佔市場不斷抬高北京房屋租賃市場價格。有人通過金融平台以租客名義進行一年期貸款，再分期支付給業主房租，利用手中資金，複製搶房步驟，甚至「高收低租」。
這種行為，在今年疫情爆發後，也令蛋殼這樣的長租公寓面臨租客不足、資金周轉的問題。據貝殼研究院統計，2017年至今媒體公開報道的「出事」長租公寓多達107家，近七成是因為「高收低租」的模式導致。蛋殼財報顯示，自2017年至今，已出現總計逾63.2億元人民幣虧損，及90.27億元人民幣總負債。