蛋殼爆煲業主收樓 租客燒屋跳樓亡 多地政府介入 要求不能逐客

綜合內地多家媒體報道，跳樓身亡的租客在今年9月與蛋殼簽署租房協議，並經微眾銀行申請「租金貸」。由於資金周轉不靈，蛋殼既不能支付業主租金，又不能退還租客租金。業主不願利益受損，直接向租客收樓。此前多地發生多宗業主要求收樓與租客衝突事件，有無助女租客面對業主騷擾，持刀守護；也有業主將八旬老人搬入出租房屋，向租客施壓；還有租客被迫流落冬夜街頭，無助痛哭。

租客斥微眾銀行未保障貸款人利益

這些受蛋殼爆煲影響的租客無不面臨房錢兩失的景况。本月2日微眾銀行公告稱，有超過16萬蛋殼租戶在微眾銀行貸款。有租客向銀保監會投訴微眾銀行，斥其未能保障貸款人利益。迫於多方壓力，微眾銀行4日再發公告，稱已研究出合法合規的方案，可使租金貸客戶不還貸仍能結清貸款。同為長租公寓自如，4日發布名為「暖冬守護」的計劃，稱將針對蛋殼公寓解約的業主、租客提供新的服務合約。該計劃包括免除業主一年的託管服務費，以原租金向租客提供服務等條款，惟未能取得租客信任。

打着「互聯網+金融+房地產」旗號的金融創新企業蛋殼，在過去4年內迅速覆蓋內地13個大城市，房源超40.7萬套，先後獲包括螞蟻金服等金主數億美元投資。爆煲事件亦令多地政府擔心引起示威抗爭，北京、杭州等地政府被迫介入調停。其中北京市甚至代支付蛋殼員工工資，設立百多個諮詢調停點。但受訪者對本報稱，調解點只會「和稀泥」不能解決問題。

疫情爆發 蛋殼租客不足資金鏈斷

數據顯示，2017年到2019年，蛋殼公寓營運房間數量暴漲近30倍。為爭奪市場份額，蛋殼不斷補貼租客，蛋殼招股書顯示平均每一套新增房源的成本，需要12至20個月後才能收回。2018年，一篇名為《資本盯上租房要吸乾年輕人的血》的網文揭露，蛋殼與自如為搶佔市場不斷抬高北京房屋租賃市場價格。有人通過金融平台以租客名義進行一年期貸款，再分期支付給業主房租，利用手中資金，複製搶房步驟，甚至「高收低租」。

這種行為，在今年疫情爆發後，也令蛋殼這樣的長租公寓面臨租客不足、資金周轉的問題。據貝殼研究院統計，2017年至今媒體公開報道的「出事」長租公寓多達107家，近七成是因為「高收低租」的模式導致。蛋殼財報顯示，自2017年至今，已出現總計逾63.2億元人民幣虧損，及90.27億元人民幣總負債。

明報記者