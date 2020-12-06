拜登外交顧問：快沒時間抗衡中國

憂「某天醒來中國已導彈攻台」

美國新聞網站Axios報道，曾任美軍和北約部隊駐阿富汗指揮官的麥克里斯特爾指出，拜登政府在面對中國威脅上不能自滿。他稱，中國在導彈等技術能力上已基本改變了態勢，美國必須在自己的軍力和區域聯盟上投入更多，部分是為了在台灣問題上先發制人，「我擔憂，某天早晨我們醒來發現中國已造成既定事實，他們剛已向台灣密集發射導彈」，因此美國需要思考，是否真的為台灣而戰做好準備。

專家：2021年解放軍已與2016年不同

另外，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）也警告，拜登將會發現，2021年的解放軍已經與2016年他卸下副總統職務時大不相同，現在要對抗中國軍事戰略，尤其是在亞洲，將是複雜、高成本及有風險的工作，但拜登政府別無選擇，只能着手去做，因為現狀即將改變。

羅金在評論文章中引述美國印太司令部司令戴維森上將（Philip S. Davidson）稱，解放軍已試射有「航母殺手」之稱的反艦彈道導彈，相信是指東風-21D，8月有報道稱中國從浙江向南海發射了該導彈，這是美官方首度證實「航母殺手」試射成功。