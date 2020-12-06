樂玉成：中國外交有風骨沒媚骨 「戰狼外交」是話語陷阱

稱要對反華勢力展「針鋒相對鬥爭」

外交部網站昨刊出樂玉成在「第三屆中國智庫國際影響力論壇暨第六屆新型智庫建設學術研討會」上的演講全文，他指出，今年以來，國際上的反華敵對勢力大肆攻擊打壓中國，極力向中國「甩鍋」推責，粗暴干涉中國內政，對無辜中國企業大打出手，蓄意攻擊中國共產黨和中國政治制度，脅迫他國「圍堵」、「對抗」中國，可謂無所不用其極。對此，「我們不可能忍氣吞聲，委曲求全，自然要開展針鋒相對的鬥爭」，並稱中國外交「沒有軟骨，更沒有媚骨」。

稱遭污名化 下決心解決捱罵問題

針對外界對中國外交的種種非議及各類標籤，包括「戰狼外交」，樂玉成說，說中國從來就是禮儀之邦，從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裏去挑事。「現在恰恰是別人到我們家門口耀武揚威，對我們的家務事橫加干涉，還喋喋不休地對我們進行辱罵抹黑，我們無路可退，不得不奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴」。他指出「戰狼外交」實際上是「中國威脅論」的又一翻版，是又一個「話語陷阱」，目的就是要讓中國打不還手，罵不還口，放棄抗爭。

「我懷疑這些人還沒有從100年前的舊夢裏醒來」。他說，「近代史上，由於我們不能很好地表述自己，別人就把我們表述成黃禍、東亞病夫。直到今天，他們還在利用歷史上形成的話語權優勢將中國污名化、妖魔化」。現在中國已解決落後、貧困的問題，「必須下決心解決捱罵的問題」。

樂玉成又反駁對中國「破壞國際規則」、「挑戰現行國際秩序」的指摘。他稱中國廣交朋友，在今年聯大會議上，得到70多個國家支持，「有力挫敗了個別國家借涉港、涉疆問題搞反華行動的圖謀」。